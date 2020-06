Le verità di Pallotta. Dai 400 milioni spesi per la Roma all'offerta semi-concreta di Friedkin

In casa Roma la delicata situazione del ds Petrachi non è l'unico tema caldo che sta animando la quotidianità giallorossa. Nella giornata di ieri il presidente James Pallotta ha rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale del club nella quale si è soffermato anche sull'impatto, decisamente negativo, dell'epidemia da Coronavirus sul calcio e nello specifico sul club.

La trattativa con Friedkin

Dopo tanto tempo in silenzio, però, era giusto concentrarsi anche sulla trattativa con Dan Friedkin per la cessione della As Roma. Dopo aver ricordato gli oltre 400 milioni di investimento, nel tempo, sulla società, Pallotta è tornato a mostrarsi fiducioso sulla possibilità di costruire un nuovo stadio di proprietà del club. Ma come detto il punto focale del ragionamento è legato al possibile acquirente texano: "Il gruppo Friedkin si è avvicinato a noi lo scorso autunno e verso la fine dell’anno stavamo iniziando a trovare un accordo. L'ultima offerta semi-concreta che abbiamo ricevuto non era minimamente accettabile", l'accusa del numero 1 giallorosso. Che nonostante tutto non ha chiuso la porta ad un possibile ritorno del Gruppo Friedkin, ma che allo stesso ha confessato la propria voglia di lasciare la società in mani solide.