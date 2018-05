Le vie di Di Francesco sono infinite

Fonte: Dal nostro inviato a Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eusebio Di Francesco non si è nascosto dietro un dito. Avrebbe potuto dire un semplice: "Ce la metteremo tutta" e non avrebbe sfigurato. Invece ha alzato l'asticella, ha parlato di 'ambizioni', ha tracciato la strada per provare a compiere un altro miracolo. Si è anche molto arrabbiato quando un giornalista inglese ha provato a chiedergli dell'approccio alla partita, supponendo che la squadra non creda al 100% di poter compiere l'impresa. "Pensate che davanti a 70mila persone avremo un comportamento arrendevole?". Klopp è stato avvertito, anche se non ce sarebbe comunque stato bisogno, considerando che gli ultimi che hanno sottovalutato la Roma sono usciti con le ossa rotte.

Il tecnico giallorosso, come nella partita vinta contro il Barcellona, crede fortemente di aver trovato gli errori che hanno reso la vita facile al Liverpool nella gara d'andata e dunque crede fortemente di poter ribaltare il risultato nonostante i favori del pronostico pendano tutti in direzione Inghilterra. Di Francesco ha sottolineato come sia importante non solo l'aspetto mentale, che non si allena e che al massimo si motiva, ma anche quello fisico-atletico. Non si può pensare di compiere un'impresa contro il Liverpool senza una certa freschezza, anche perché è proprio tale qualità che ti porta poi a vivere con attenzione ogni piccolo dettaglio tattico. Già, la tattica. L'allenatore giallorosso contro il Barça ha distrutto i piani di Valverde mettendo in campo l'idea perfetta e domani ci riproverà. Manca un giocatore chiave come Strootman, ma questo non spaventa DiFra.

E' possibile che un altro cambio di modulo venga usato come carta last minute per ingarbugliare le idee di Klopp. L'inserimento di un centrocampo a due più tre trequartisti pronti a fare le due fasi, stuzzica la mentalità offensica di Di Francesco. Attaccare e difendere concentrati al massimo, per non lasciare gli spazi vuoti che all'andata hanno permesso a Salah e Firmino di fare il diavolo a quattro. Anzi, a cinque. L'esempio sarà sì il capolavoro contro i catalani, ma anche i primi venti minuti di Anfield, dove prima dell'infortunio di Oxlade-Chamberlain e l'inserimento di Wijnaldum, la Roma aveva interpretato il match nel migliore dei modi.

La strada per il successo è in salita. Anzi è su una montagna. Ma la Roma ha già dimostrato di poter sopperire alle proprie mancanze con cuore e determinazione. Anche con un'idea di calcio che non cambia e che, a giro per l'Europa, ha seminato vittime illustrissime. Di Francesco è pronto a ripetersi, lo ha detto chiaramente: "Chiamatelo miracolo". Lui non ha paura di tirare in ballo questa parola. Dopo tutto, pochi giorni fa, San Manolas ne ha già compiuto uno che rende tutto a portata di sogno.