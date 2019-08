Leao: "Il Milan mi ha voluto fortemente. Il mio idolo è CR7"

Il neo attaccante del Milan, Rafael Leao, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista dell'inizio del campionato: "Da bambino giocavo alla Play Station e sceglievo sempre il Milan, c'erano grandi giocatori ma a me piaceva soprattutto Kaka. Il brasiliano con questo club ha vinto il Pallone d'Oro e essere qui mi rende felice".

Perché ha scelto i rossoneri?

"Il Milan è il club che mi ha cercato maggiormaente e ha un progetto in linea con la mia carriera, un club che punta sui giovani per arrivare in Champions la prossima stagione. Stiamo formando una grande squadra, abbiamo un ottimo allenatore e vogliamo fare un bel calcio. Questa squadra è molto forte dentro e fuori dal campo, spero che arriveremo dove il Milan merita".

Che stagione si aspetta?

"Ci saranno partite difficili ma cercheremo di fare bene. Il mio idolo è Cristiano Ronaldo, perché è portoghese e perché ha dimostrato che senza il lavoro non sarebbe arrivato dov'è arrivato".

Come sono andati i primi giorni in Italia?

"Mi piace la cucina italiana, mi piace la pasta e spero di non ingrassare".

Perché esulta con il gesto del telefono?

"È per mio papà, a volte non poteva vedere le partite. Sono sempre disponibile e mi piace parlare con la gente, mi piace ascoltare e ho sempre il sorriso".