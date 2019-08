Leao-Milan, lo Sporting CP chiede il risarcimento dell'affare al Lille

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rafael Leao al Milan: un affare da oltre 35 milioni di euro, destinati al Lille, ma sul quale rischia di aprirsi una parentesi giudiziaria. Che in realtà è già in corso, ma che ora rischia di amplificarsi. Sul sito ufficiale dello Sporting CP è infatti apparso un comunicato, del quale vi riportiamo una traduzione in italiano.

"Alla luce del trasferimento di Rafael Leao dal Lille al Milan, lo Sporting Clube de Portugal chiarisce quanto segue.

1. Che continua a ritenere che il giocatore Rafael Leao non abbia avuto motivi per recedere dal contratto sportivo che lo legava allo Sporting CP;

2. Che continuerà ad impegnarsi per far valere i propri diritti nelle autorità competenti e, soprattutto, con la FIFA, dove chiederà al Lille il risarcimento dovuto per i diritti del giocatore di cui è stato illegalmente privato, il cui valore è illustrato dal trasferimento appena annunciato,

3. E farà del suo meglio per garantire che i trasgressori non ne traggano beneficio, come impongono le regole del gioco e l'etica delle relazioni tra club".

Il motivo è da far risalire allo svincolo avvenuto nella scorsa estate, quando ci fu una vera e propria fuga di giocatori dalla squadra portoghese.