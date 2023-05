Leao scommette su De Ketelaere: "Grandi qualità, sarà importante per il presente e il futuro del Milan"

Rafael Leao scommette su Charles De Ketelaere. L'attaccante rossonero, intervenuto tramite il social network The Residency, ha difeso così il fantasista belga che al Milan non è ancora riuscito a mostrare le sue qualità: "Charles sarà un giocatore impoerante per noi, nel presente e nel futuro. Ha grandi qualità", l'investitura del portoghese.

