Lecce, a Parma per interrompere il momento negativo. Aspettando Saponara

© foto di Federico De Luca

Vietato fallire. Questa sera il Lecce farà visita al Parma con l’intento di interrompere la striscia negativa che lo vede uscire sconfitto da tre partite di fila. Un solo punto sull’area rossa, sul terzultimo posto occupato dal Genoa. Una vittoria proietterebbe i giallorossi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, nella quale ci sono stati solo nelle primissime giornate, anche grazie al passo lento delle dirette rivali per la salvezza che non ne hanno approfittato.

Tour de force. Insomma, nonostante un ciclo di quattro partite senza vittorie, il Lecce ad oggi sarebbe salvo. Ma è un’idea che non accontenta il tecnico Liverani, che sa di dover fare i conti anche con un calendario tutt’altro che semplice dopo la sfida del “Tardini”. Inter, Verona, Torino, Napoli, Spal, Roma, Atalanta, Milan e Juventus: le prossime nove partite saranno terribili e determinanti allo stesso momento, con uno scontro diretto cruciale anche in chiave salvezza contro l’ultima della classe.

Trattative. Testa al campo, ma un occhio vigile sul mercato. Perché nei prossimi giorni si proverà a definire l’affare Saponara: nello scorso weekend. c’è stato qualche intoppo, le parti si sono un po’ allontanate. Ma la trattativa non è sfumata, anzi. L’ex Milan ha già un accordo di massima con il club salentino e ora attende solo il via libera della Fiorentina. E non è ancora finita per Ionita: il romeno è da sempre in cima alla lista dei desideri del diesse Meluso, al quale però il Cagliari non ha mai aperto per una trattativa per la sua mezzala. Ma le vie del mercato sono infinite e qualora i sardi dovessero aggiungere un centrocampista in rosa, ecco che potrebbe improvvisamente riaprirsi la pista che porta all’esperto calciatore rossoblù.