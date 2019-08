© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Pettinari sarà presto un nuovo giocatore del Trapani. Come riporta Sky Sport, il club siciliano avrebbe infatti trovato un accordo col Lecce per il prestito con diritto di riscatto dell'attaccante classe '92. Pettinari è atteso in città nelle prossime ore per visite e firma.