Lecce, accordo con il Cagliari per Farias. Non ancora con il brasiliano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Settimana caldissima. E non solo perché c'è di mezzo Ferragosto. Il Lecce è letteralmente scatenato sul mercato: ha ufficializzato Cristian Dell'Orco, a breve farà il bis con Rispoli e, in attesa di un centrale, ha praticamente blindato la difesa. E considerando che il centrocampo già da tempo è al completo, gli occhi e i movimenti del ds Meluso sono concentrati sull'attacco.

All'attacco. Ieri, alla lunga lista di nomi sondati dall'uomo-mercato giallorosso che comprende anche Burak Yilmaz e Kostas Mitroglou, si è aggiunto Emmanuel Adebayor: esperienza e gol assicurati, attualmente è svincolato e chissà che non possa essere un grande regalo dal mercato. Arriverà anche una seconda punta: per Diego Farias c'è l'accordo con il Cagliari, si dovrà provare a convincere il calciatore in questi giorni. Ad oggi la verità è che non è ancora fatta, il brasiliano valuta tutto. Ecco perché per il Lecce sarà una settimana bollente.