Lecce, adesso spazio al mercato: cessioni e "4 o 5 acquisti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Quattro o cinque rinforzi. Io, il direttore sportivo e la proprietà siamo una cosa unica, ci prendiamo oneri e onori tutti insieme". Così Fabio Liverani, al termine della gara persa contro il Bologna, ha risposto alle domande di mercato. Calciatori che dovranno aumentare non solo il tasso tecnico della squadra, ma anche quello dell'esperienza. Dopo i diversi calciatori arrivati dall'estero in estate e che non si sono ambientati in Italia, come Benzar, Vera e Imbula, il lavoro del diesse Meluso si concentrerà soprattutto nel portare alla corte del proprio allenatore pedine esperte e che non necessitano di un periodo di ambientamento.

Affare Ionita. Il nome caldo, per il centrocampo, resta quello del romeno del Cagliari. I sardi, però, non hanno mai dato il via libera alla partenza dell'ex Verona, ritenuto importante nel progetto di Maran. E a ostacolare la trattativa ci ha pensato anche il caso Nandez, tutt'altro che rientrato. Ma se i calciatori che arriveranno saranno "quattro o cinque", possibile che a centrocampo siano due i volti nuovi a fine gennaio. Un difensore di pari livello, o superiore, a Lucioni e Rossettini. E poi un attaccante.

Cessioni. Ma prima di ogni arrivo, bisognerà sfoltire la rosa. Annunciate le partenze di Imbula e Benzar, il Lecce dovrà piazzare ancora diversi esuberi. Da Tsonev a Fiamozzi, ma occhio anche alle varie pretendenti per La Mantia (che partirebbe soltanto in prestito). Anche Vigorito piace in B, ma in quel caso bisognerebbe intervenire anche per regalare a Liverani un vice-Gabriel. Un mercato tutto da scoprire, che parte da oggi: contatti fitti, telefono bollente dalle parti del "Via del Mare".