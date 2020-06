Lecce, ag. Rispoli: "Lo stop è arrivato nel momento migliore. Ora punta il Milan"

Diego Tavano, agente di Andrea Rispoli e Yehven Shakhov, ha parlato a TUTTOcalcioPUGLIA.com della ripresa dei giallorossi: “Erano molto agitati, non vedevano l’ora di riprendere. È stato un periodo particolare. Nel loro mirino ora c’è il Milan, finalmente stanno respirando l’aria del loro lavoro, della loro passione”.

Soddisfatto della stagione di Rispoli?

“Molto soddisfatto, considerando il fatto che lui è arrivato tardi per i discorsi legati al Palermo. È cresciuto molto e nel girone di ritorno era tra i più in forma. Lo stop è arrivato nel suo momento migliore, ma son sicuro che si farà trovare pronto anche in questa parte finale”.

E in questa parte finale servirà anche il contributo di Shakhov.

“È un calciatore importante, all’inizio ha pagato il fatto di non sapere la lingua e il trasferimento in un Paese diverso. È cresciuto tanto anche lui, il gruppo gli vuole bene. E non dimentichiamoci che gioca anche con la nazionale dell’Ucraina. Doveva solo ambientarsi, darà un grande contributo al Lecce per raggiungere la salvezza”.