Lecce animale da trasferta: 8 punti su 9 lontano da casa. Ma sono pochi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La vittoria sfiorata a Marassi si è trasformata in un pareggio più agro che dolce. Il Lecce torna da Genova con un punto in saccoccia, e il fatto che sembri poco dimostra lo stato di forma dei salentini, soprattutto quando giocano fuori cosa. Fin qui, i giallorossi sono stati dei veri e propri animali da trasferta, almeno per le aspettative di inizio campionato: 8 punti in 6 partite lontano dal Via del Mare. Dove, viceversa, Liverani & Co hanno raccolto appena un punto (conquistato però ai danni della Juventus).

Un andamento quasi opposto a quello dell'anno scorso. Il Lecce ha conquistato la promozione in A soprattutto tra le mura amiche: dei 66 punti finali, ben 43 sono stati conquistati in casa, miglior squadra del campionato cadetto stagione 2018/2019. Stesso discorso due stagioni fa, quando i salentini conquistarono nell'impianto casalingo 41 dei 74 punti con cui ottennero la promozione dalla C alla B.

Precedenti che possono insegnare. Nel senso che il Lecce, tradizionalmente, non è una squadra con problemi in casa. Anzi, è proprio tra le mura amiche che ha costruito le sue fortune recenti. E quel rapporto di 8 punti a 1, in ultima analisi, può pesare parecchio: a fine stagione, contano i punti complessivi. 9 in 10 giornate rappresentano una proiezione di 34 complessivi al termine del campionato: negli ultimi dieci anni, soltanto due squadre sono riuscite a salvarsi a una quota così bassa. Potrebbe non bastare.