Lecce-Atalanta, le formazioni: Saponara c'è. De Roon in difesa, Zapata guida l'attacco

vedi letture

Prima e unica gara odierna delle 15, per la 26esima giornata di serie A. In campo, al Via del Mare, si affronteranno Lecce e Atalanta: per i salentini l’occasione è ghiotta per provare ad allontanarsi ulteriormente dalla zona calda. Dall’altra parte i bergamaschi hanno la possibilità di mettere margine sulla Roma, blindare il quarto posto e avvicinarsi all’Inter terza.

Mister Liverani recupera Gabriel in porta, mentre davanti deve far fronte alle assenze di Farias, Falco e Babacar. Gli interpreti offensivi del 4-3-2-1, così, saranno Saponara e Mancosu alle spalle di Lapadula.

Dall’altra parte per la Dea problemi in difesa, con Caldara e Palomino ci sarà de Roon. In attacco Zapata supportato da Ilicici e Papu Gomez.

Queste le formazioni ufficiali della sfida fra Lecce ed Atalanta:

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Mancosu, Saponara; Lapadula

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; De Roon, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata