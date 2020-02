Lecce avanti al San Paolo: Lapadula punisce un Napoli sprecone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli spreca, il Lecce segna. I primi 45' del San Paolo si possono riassumere in queste poche parole. I ragazzi di Liverani soffrono nella prima parte, ringraziano per gli errori dei padroni di casa e sfruttano al meglio una delle poche occasioni. Decide il gol di Lapadula.

Errori polacchi, Lapadula punisce - Due vittorie consecutive e la voglia di dare una svolta alla stagione. Il Napoli approccia benissimo il match, cercando di mettere pressione alla difesa avversaria fin dalle prime battute. La squadra di Gattuso costruisce almeno quattro nitide palle gol, ma pecca di imprecisione sotto porta. Clamorosi gli errori di Milik e Zielinski: i due polacchi, imbeccati da due pennellate di Mario Rui, mandano fuori di testa da due passi. Sprechi, questi, che gli azzurri pagano al 29', quando Lapadula raccoglie una corta respinta di Ospina sulla conclusione ravvicinata di Falco e deposita in rete con un comodo tap-in. Il Napoli non riesce a mettere la stessa intensità dei primi 20' e rischia grosso in un paio di circostanze, ma colpisce un palo con un pallonetto di Insigne, che prova a beffare Vigorito in uscita. Vani gli assalti finali, perché la difesa ospite fa buona guardia e chiude tutti i varchi: all'intervallo, a sorpresa, è 0-1.