Lecce, avviati i contatti per Barrow dell'Atalanta

Musa Barrow saluterà l'Atalanta durante l'estate. L'attaccante piace al Lecce di Fabio Liverani e il club salentino ha già avviato i contatti, con la Dea disposta a far partire il calciatore per permettergli di trovare spazio in Serie A con grande continuità. Sulle tracce del gambiano classe '98 c'era lo Stoccarda, ma la trattativa - scrive Tuttosport - è tramontata.