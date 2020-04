Lecce, Barak: "Contento di essere qui. L'unione è la nostra forza"

Antonin Barak, centrocampista del Lecce, ha parlato in una diretta di Instagram trasmessa dal profilo ufficiale dei giallorossi. Queste le sue dichiarazioni: "Sto bene, soprattutto dopo la notizia della nascita del figlio. Più o meno un mese fa abbiamo saputo che era un maschietto, sono contento. Avrà il mio stesso nome perché nel in Repubblica Ceca si usa così".

L'esperienza a Lecce?

"Mi sono trovato subito bene, è un ambiente caldo e anche nello spogliatoio ho trovato un bel clima. Sono contento di trascorrere qui questi mesi importanti della mia carriera e della vita. Con Liverani ho parlato subito del mio ruolo e delle mie caratteristiche, è un qualcosa che non tutti gli allenatori chiedono. Mi trovo alla grande perché posso giocare box-to-box come piace a me".

Come è la situazione in Repubblica Ceca?

"È migliore rispetto a quella italiana, al mio paese dico che bisogna pensare positivo e stare tranquilli perché non si può fare niente. Essere pessimisti in queste situazioni non aiuta, ci sono anche persone che non riescono a trovare più soldi per mangiare e questo secondo me è un problema più grande".

L'emozione del gol?

"Ho segnato anche con altre maglie, è sempre una grande gioia e arriva in maniera naturale e istantanea".

Qual è la forza del Lecce?

"Credo sia l'unione, perché tutti stiamo giocando solo per il bene della squadra e non per noi stessi. Abbiamo un obiettivo in comune e lavoriamo insieme per raggiungerlo".