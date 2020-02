© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza di presentazione, il neo acquisto del Lecce Antonin Barak ha parlato anche delle sue caratteristiche, andando poi a parlare di quelle che sono state le sue fonti di ispirazione: "Ho giocato sempre mezzala in Italia, questo è il mio ruolo. Ogni tanto ho fatto anche il play e il trequartista: a centrocampo posso giocare in ogni ruolo. Nedved? È il mio idolo, non è mai stato un grande talento ma ha sempre lavorato duro per diventare un grande professionista. E per la mia carriera questa è una grande spinta".

