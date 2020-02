Lecce bello e frizzante, Torino inerme. Al Via del Mare è 2-0 al 45'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gran bel Lecce, attento e propositivo, ha momentaneamente la meglio su un Torino sfilacciato e senza idee di gioco. 2-0 il parziale, maturato grazie alle reti di Alessandro Deiola e Antonin Barak.

La prima occasione è del Toro, che al 9’ si fa vedere con Verdi su punizione. Poi solo Lecce: al minuto 11 grande schema su calcio d’angolo, con Falco che tocca corto per Saponara che a sua volta trova al limite dell’area l’accorrente Deiola per l’1-0. Il Torino non reagisce, lascia l’iniziativa ai giallorossi e al 20’ incassa anche la seconda rete: errori in secuenza di Aina e Djidji in disimpegno, Barak dal limite fulmina ancora l’incolpevole Sirigu. Il numero 1 granata è invece bravissimo al 31’, quando neutralizza un tentativo a botta sicura di Lapadula.

La squadra di Mazzarri, anche dopo il doppio svantaggio, non sembra avere forza e idee per reagire e così è ancora il Lecce a rendersi pericoloso con almeno 3-4 affondi interessanti. L’ultima parola sui primi 45’ ce l’ha il Torino: tocco corto di Berenguer su punizione dal limite e sassata di capitan Belotti che si insacca alle spalle di Vigorito dopo un tocco di De Silvestri, ma l’arbitro Rocchi annulla per fuorigioco dell’esterno granata (dopo silent check del VAR).