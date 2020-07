Lecce-Brescia 3-1, le pagelle: Lapadula torna al gol nel momento decisivo. Tonali assente ingiustificato

Lecce-Brescia 3-1 (22', 32' Lapadula, 63' Dessena, 70' Saponara)

Gabriel 5.5 - Nel primo tempo non ha molto lavoro da svolgere, nella ripresa rischia troppo con un paio di letture da rivedere. Sul gol subito ha qualche responsabilità di troppo.

Rispoli 6 - Concede poco ai due esterni del Brescia, riesce spesso a chiudere in diagonale. Non forza mai, anche perché non c'è bisogno di accelerare i ritmi, soprattutto nella ripresa.

Lucioni 6 - Gestisce bene la reazione del Brescia e guida bene la linea difensiva. Si fa vedere anche in attacco, in un paio di occasioni prova anche il tiro verso la porta di Joronen.

Paz 6.5 - Nel primo tempo si inventa una chiusura decisiva sul suggerimento di prima di Zmrhal, da quel momento in poi prende fiducia e non concede più nulla.

Donati 5.5 - Un paio di giocate da rivedere, in cui rischia troppo e mette in pericolo Gabriel. Per il resto del match non corre moltissimi pericoli, ma può e deve fare di più.

Barak 6 - Tanti chilometri percorsi, nella prima frazione sgancia anche una bella conclusione dal limite. Da evidenziare anche la gestione della fase d'attacco, misura bene i tempi di inserimento.

Tachtsidis 6.5 - Si vede poco, ma compie un lavoro preziosissimo. Fa schermo davanti alla difesa, gestisce bene ogni pallone. Da applausi l'azione del contropiede che chiude definitivamente il match.

Mancosu 5.5 - Nulla da dire dal punto di vista dell'impegno, ma spreca un paio di opportunità nel primo tempo: fare gol da attaccante non è il suo mestiere, ma avrebbe potuto chiudere prima la sfida.

Saponara 7 - Vive di fiammate, ma quando ha la palla tra i piedi è un pericolo costante. Sul contropiede gestisce tutto alla perfezione: controllo, rientro e conclusione imparabile.

Falco 7 - Detta i tempi, alza i ritmi a proprio piacimento e inventa: l'ago della bilancia in una sfida complessa, tra le linee diventa imprendibile per i centrocampisti delle Rondinelle. (dal 58' Majer 6 - Buon ingresso in campo, fa buona densità tra le linee).

Lapadula 7.5 - Il primo squillo del match è il suo: girata di testa che esce di pochissimo. Poi gli bastano soltanto dieci minuti per tornare al gol e trovare la seconda doppietta in campionato che vale oro per i giallorossi. (dal 46' Shakhov 6 - Spreca una buona occasione, ma interpreta al meglio un ruolo non suo).

Fabio Liverani 6.5 - Gestisce bene i cambi e gli uomini in meno. Il suo Lecce gioca bene e lo fa con grande intensità. Deve soltanto migliorare nella gestione di tutta la partita.

Joronen 6 - Ci prova in tutti i modi, in due occasioni si inventa due parate clamorose: è uno degli ultimi a mollare, ha davvero poche colpe sul gol.

Sabelli 5 - Sarà la stanchezza, ma sembra essere un lontano parente rispetto al giocatore visto all'opera qualche settima fa. Non spinge, concede più del solito e commette il fallo che porta alla punizione e al primo gol del Lecce. (dal 51' Semprini 6 - Buon ingresso in campo, assicura maggiore spinta rispetto al compagno di reparto).

Papetti 5 - "l ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette": lotta e scalcia in tutti i modi, ma il primo gol del Lecce arriva da un suo errore in marcatura. (dall'83' Mateju s.v.)

Chancellor 5.5 - Non è in condizione e si vede sin dai primi minuti di gioco, troppi errori soprattutto in fase di disimpegno. Lopez lo cambia al termine del primo tempo. (dal 46' Gastaldello 6 - Generoso fino al fischio finale, ma non basta ad evitare il peggio).

Mangraviti 5.5 - Nella prima frazione va in difficoltà come tutta la linea difensiva, prova in qualche modo ad evitare le giocate sulle corsie esterne. Nel secondo tempo viene sostituito per scelta tecnica. (dal 63' Bjarnason 5.5 - Non incide molto sulla sfida, fa molta fatica con le squadre allungate).

Zmrhal 5.5 - Qualche giocata estemporanea, ma nulla di particolare. Non gioca come la sfida con la SPAL, si vede pochissimo e non riesce mai a trovare i tempi giusti.

Dessena 6.5 - Prova a non mollare in nessun modo, il suo atteggiamento viene premiato dal gol. Nel computo totale però serve davvero a poco.

Tonali 5 - Prova a creare qualcosa, ma è in apnea da diverse partite. Soffre la pressione, non riesce ad inventare: le qualità ci sono, ma nella sfida di questa sera non le mette mai in mostra. Da un giocatore così ci si attende sempre qualcosa di più.

Martella 5.5 - Meno brillante rispetto alla partita con la SPAL, non affonda mai. Gli concedono pochissimi spazi, lui non li sfrutta quasi mai.

Torregrossa 6 - Lotta come un leone in gabbia, ci prova in tutti i modi ma predica letteralmente nel deserto. Sbatte ripetutamente contro il muro giallorosso, senza riuscire ad incidere.

Donnarumma 5 - Un paio di combinazioni con Torregrossa, ma niente di più. Si muove poco, non riesce a trovare le misure. Risultato? Prestazione al di sotto delle aspettative e sostituzione al 45'. (dal 46' Ayè 6 - Buon impatto sul match, ma negli ultimi 16 metri non trova mai lo spazio per la conclusione).

Diego Lopez 5.5 - In questa sfida ha pochissime responsabilità. La squadra non gira nemmeno con il cambio modulo, i cambi arrivano con i tempi giusti ma non incidono come la sfida di domenica.