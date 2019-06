Il Lecce ha individuato un profilo di esperienza per la Serie A. Sportitalia fa sapere che piace Lorenzo Tonelli, reduce da una stagione non troppo proficua con la Sampdoria e rientrato al Napoli. Sotto contratto con i partenopei fino al giugno 2020, potrebbe salutare nuovamente Castel Volturno e il Lecce ha mosso i primi passi per arrivare a una intesa.