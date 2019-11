© foto di Federico De Luca

Ricomincia a piovere in maniera copiosa su Lecce-Cagliari. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, a breve vi sarà un terzo sopralluogo dell'arbitro Mariani con i due capitani, Lucioni e Nainggolan. La pioggia si è da poco intensificato: per quel che si può capire, il direttore di gara sembra intenzionato a dare il via alla partita con la speranza di portarla a termine, verificandone l'andamento dopo 10-15 minuti, mentre le due squadre (soprattutto i sardi) sembrano molto scettiche al riguardo.