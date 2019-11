© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Avversari in campo (domani alle 15, non oggi visto il rinvio), ma solidali come tifosi. Bell’episodio a Lecce, dopo la decisione dell’arbitro Mariani di non far giocare la gara contro il Cagliari questa sera. I tifosi salentini, come ha raccontato il presidente Sticchi Damiani, hanno infatti offerto disponibilità e aiuto ai sostenitori avversari, costretti (almeno chi vorrà vedere la partita se si giocherà effettivamente domani) a trascorrere la notte in Salento.