© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In attesa di comunicazioni ufficiali, dovrebbe essere domani la data giusta per giocare Lecce-Cagliari, che non si giocherà oggi per il maltempo abbattutosi sul capoluogo salentino. La pioggia, in realtà, dovrebbe proseguire con piovaschi intermittenti anche nel mattino di domani, ma per il pomeriggio sono previsti annuvolamenti con temporali e schiarite, con brevi rovesci e schiarite alla sera.