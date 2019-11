© foto di Federico De Luca

Si gioca, con la speranza di finire. Lecce-Cagliari, nonostante il forte maltempo che si sta abbattendo sul Salento, e qualche inevitabile minuto di ritardo per i sopralluoghi necessari all'arbitro Mariani (in foto) e ai capitani delle due squadre per verificare lo stato del manto erboso del Via del Mare, inizierà a breve. Considerate le condizioni del campo, non è però affatto scontato che la partita possa proseguire fino alla fine, o vada rimandata in corso d'opera.