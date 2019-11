© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco Calderoni, terzino del Lecce autore del gol del pareggio contro il Cagliari, ha parlato in zona mista dopo la sfida con i sardi. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di Tuttocalciopuglia.com: "È stato un punto importante, il merito è sempre di tutta la squadra. Nel secondo tempo c’è stato un cambio di atteggiamento. Peccato aver preso gol nei nostri momenti migliori. Oggi è un punto pesante. Non ci sono state grandi occasioni per loro, siamo stati bravi a crederci. Quando ti trovi lì, non ci devi pensare. Ho ricevuto una gran palla da Tachtsidis e lì non potevo far altro che tirare. Rispetto alla gara contro il Sassuolo, questo pareggio ha un sapore diverso. Lapadula è stato provocato, lui non ha fatto nulla. Ha ricevuto una testata ed uno schiaffo".