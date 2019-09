Lecce, Calderoni: "Sconfitta con la Roma immeritata"

© foto di Matteo Bottazzo

Marco Calderoni, difensore del Lecce, ha parlato in zona mista dopo il ko interno con la Roma: "Sconfitta immeritata e c'è un grosso rammarico per non aver portato a casa almeno un punto per come si era messa la partita, loro hanno avuto solo l'occasione del gol e il rigore. Abbiamo giocato col cuore e quindi bisogna fare di più. Siamo una squadra in crescita e ci vorrà ancora un po' di tempo. Dopo il rigore parato abbiamo pensato che saremmo riusciti a riprenderla, abbiamo la consapevolezza di aver giocato con personalità". Lo riporta iamcalcio.it.