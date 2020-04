Lecce, Chironi: "Sogno di esordire in A con la maglia della mia città"

vedi letture

Gianmarco Chironi, terzo portiere del Lecce, attraverso i canali del club giallorosso ha raccontato i suoi giorni in quarantena: "È un periodo difficile per tutti, ma ormai ci ho fatto l'abitudine e mi pesa meno rispetto all'inizio. Vivo con la mia famiglia, ho trovato la mia routine: mi sveglio con calma, faccio colazione e mi rendo disponibile se c'è da fare la spesa. Nel pomeriggio mi alleno, almeno due ore al giorno, e guardo le serie tv. Bisognerà vedere che ne sarà del campionato: finito tutto, farò un viaggio in Italia per staccare da tutto". Sugli allenamenti: "Lo staff ci ha dato delle indicazioni, ho acquistato degli attrezzi che servono per allenarmi: ad esempio bilanciere, elastici, palle mediche... Svolgo lavori di forza esplosiva. Per la parte tecnica ho un ampio giardino: o calcia mio padre, ex portiere, oppure mi aiuto col muro".

Poi un resoconto sulla sua avventura in giallorosso: "Con Gabriel e Vigorito mi trovo bene, ho tutto da imparare da loro. Il nostro preparatore lo conosco da tre-quattro anni, sono abituato ai suoi lavori. Facciamo gruppo anche fuori dal campo, spesso noi portieri andiamo a cena insieme. La concorrenza tra noi c'è, ma è sana. Lo scorso anno sono stato in prestito alla Virtus Verona, è stata un'esperienza positiva: solo giocando puoi raggiungere quella tranquillità che ti fa diventare un grande numero uno. In estate sono tornato qui, la differenza tra Serie A e le altre categorie è abissale: quest'esperienza mi sta facendo curare maggiormente i dettagli, cercando di sbagliare meno in campo e fuori. Sono arrivato in giallorosso quando avevo nove anni e mezzo e, dopo un provino, ho fatto tutta la trafila per arrivare in prima squadra a sedici anni. Spero si realizzi il mio sogno, quello di esordire con la maglia della mia città in Serie A".