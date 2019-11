Lecce, col Cagliari è la partita di Mancosu: "Un sogno che si avvera"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il capitano del Lecce, Marco Mancosu, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima gara di campionato contro la sua ex squadra, il Cagliari. Queste le battute riportate dal sito ufficiale del club: "Fino a qualche anno fa per me pensare di incontrare in campionato il Cagliari era impensabile, ora è un sogno che si avvera. Non sono nelle migliori condizioni fisiche, speriamo di superare fino a domenica un piccolo acciacco muscolare che ho. Per me il nostro prossimo avversario è una squadra stellare, in pochi si possono permettere un centrocampo così e per di più sono in un momento di grazia. Io non firmerei in partenza per un pareggio, non lo farei contro nessun avversario perché non si sa mai. L’Importante è scendere sempre in campo con la voglia di migliorare in ogni cosa. Ora siamo diventati una squadra, prima magari poggiavamo più su episodi. Attraverso le prestazioni arrivano i punti. L’incontro di ieri a Roma con gli arbitri? Rizzoli mi è sembrato molto preparato ed ha apprezzato il modo in cui si è posto il nostro presidente".