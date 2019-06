Lecce, come potrebbe cambiare la rosa giallorossa: 7-8 volti nuovi

© foto di Marco Lezzi

Sette-otto volti nuovi per un Lecce da Serie A. Lo ha fatto chiaramente capire il presidente dei giallorossi Saverio Sticchi Damiani, che non ci sta a recitare un ruolo da comparsa nella massima serie, conquistata dopo una trionfante cavalcata in quella cadetta. E non è nuovo il club salentino a queste semi-rivoluzioni: già lo scorso anno, infatti, il direttore sportivo Mauro Meluso portò tanti volti nuovi al Via del Mare dopo la promozione dalla C: e questo, probabilmente, è il vero segreto dell'ottimo lavoro dell'uomo-mercato giallorosso, che lascia da parte l'affetto quando c'è da fare sul serio.

Zoom. Focalizzando l'attenzione sulla formazione titolare che quest'anno ha centrato il grande salto in A, solo Tabanelli e Mancosu c'erano anche in Serie C. Tra i pali Vigorito ha preso il posto di Perucchini; in difesa Venuti, Lucioni, Meccariello e Calderoni sono arrivati in Puglia tutti la scorsa estate. Così come Petriccione e Scavone, mentre Majer e Tachtsidis hanno fatto parte del gruppo solo dal 2019. In attacco Falco e La Mantia sono stati due colpi pregiati siglati prima del via della scorsa stagione.

Il futuro. Come detto, sette-otto volti nuovi. Forse anche qualcuno in più. Il Lecce studia come rinforzare ogni reparto: per la porta piace Dragowski, ma sembra quello "meno urgente". In difesa probabilmente arriverà un centrale forte da affiancare a Lucioni e che possa giocarsi il posto con Meccariello, così come un terzino destro. A sinistra Calderoni potrebbe finalmente avere quello spazio tanto atteso in A. A centrocampo Tachtsidis resta il perno centrale, così come Petriccione uno dei due interni nel 4-3-1-2 di Liverani. Il mancato riscatto di Scavone apre ad un arrivo anche a centrocampo, uno di quei calciatori che possa fare la differenza e con esperienza nella categoria. In attacco si seguono tante piste, alcune ancora non riportate dai media: Meluso lavora anche all'estero, due giorni fa era in Turchia. Non è una sorpresa, invece, l'interesse per Diego Farias, per il quale c'è da battere comunque una folta concorrenza. Molto complicata l'idea Destro.