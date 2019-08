Lecce, con Babacar saltano anche le trattative per Goldaniga e Dell'Orco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

TuttoLecce.net conferma che sarebbe tramontata anche la trattativa per Babacar, di proprietà del Sassuolo. Con la società emiliana erano in piedi anche le piste per Goldaniga e Dell’Orco, la società giallorossa avrebbe abbandonato i discorsi anche per i due difensori neroverdi. La maxi operazione in entrata proveniente dall’Emilia non avrà esito positivo dunque.