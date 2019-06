© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è solo il Lecce sulle tracce di Ertugrul Ersoy, difensore classe '97 del Bursaspor. Secondo quanto riportato da Il Messaggero anche la Lazio avrebbe messo nel mirino il centrale turco. La retrocessione del club biancoverde apre le porte del mercato per i suoi elementi migliori ed Ersoy può partire per nove milioni.