Lecce, contro il Bologna l’ennesimo episodio a sfavore. Ma Liverani non molla

vedi letture

Ci ha messo il cuore il Lecce, ma non è bastato. Ad avere la meglio sul Bologna, forse a mantenere la categoria. Non è bastato neppure un tiro di Falco, a Skorupski battuto, a regalare il 2-3 ai giallorossi prima del 3-2 di Barrow: ci ha pensato Krejci sulla linea di porta. Immagine di una stagione sfortunata, ricca di episodi che hanno condannato in termini di punti la formazione di Liverani. Che resta, nei bassifondi, la squadra che esprime il miglior calcio per coraggio, qualità e idee. Quel palo di Babacar a Cagliari, quello colpito da Jagiello in Genoa-Lecce con il pallone che ha sbattuto su Gabriel ed è finito in rete. Ecco, appunto, episodi. Solo gli ultimi della stagione.

Ma non è finita. Liverani continua a crederci nonostante il coltello sia più che mai nelle mani del Genoa, dalla parte del manico. Ci crede per dare l’ultima iniezione di vitamina al gruppo. Servirà intrecciare una serie di risultati per arrivare all’obiettivo, ma già mercoledì in caso di successo dei liguri potrebbe materializzarsi la retrocessione. Servono due punti alla formazione di Nicola per spedire in B il Lecce. Quel Lecce che in alcuni tratti della stagione sembrava quasi un pesce fuor d’acqua e che oggi riscuote soltanto consensi. Servirà un miracolo, è vero, ma arrendersi prima di una condanna sarebbe da pazzi.