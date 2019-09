© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lecce in campo senza Babacar e Lapadula, ma la mossa a sorpresa di Liverani di lasciar fuori una vera prima punta per far giocare Mancosu "falso nueve" non ha dato i punti sperati. Anzi, si è rivelata anche controproducente: nel primo tempo è stata tanta la fatica nell'alzare il baricentro della squadra e le catene esterne con Rispoli-Falco e Calderoni-Farias non hanno minimamente funzionato.

Si aveva a che fare contro il Napoli, una delle squadre che lotterà fino all'ultimo per lo scudetto. Ma è pur vero che mancavano tanti titolari negli azzurri come Meret, Di Lorenzo, Allan, Mertens, Callejon. Insomma, si sarebbe potuto osare di più e magari con un centravanti di peso tra Maksimovic e Koulibaly. Ora testa alla SPAL (mercoledì sera, turno infrasettimanale): vietato sbagliare, come col Verona i punti valgono doppio. E il Lecce deve cercare di assicurarseli.