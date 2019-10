Lecce, Coppola: "Contento della gara, grande sacrificio per le punte"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

A Sky Sport, dopo il match pareggiato contro la Juventus, interviene il vice allenatore del Lecce, Manuel Coppola. Queste le sue parole: "Grande esordio per me, sono molto contento per la prestazione della squadra. Nel primo tempo abbiamo concesso un po' troppo alla Juventus, meglio nella ripresa. Ho chiesto alla squadra di stare più accorti nel possesso palla, non sempre poteva farlo. Babacar, Farias e Lapadula hanno fatto un lavoro egregio in fase di non possesso. Mancosu? Marco è davvero bravo a batterli".