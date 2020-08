Lecce, Corvino: "Con Liverani avremo un confronto diretto guardandoci negli occhi"

Subito dopo la sua presentazione come nuovo dirigente del Lecce, Pantaleo Corvino analizza così il suo ritorno in Salento dopo le esperienze a Firenze e Bologna: "Io ragiono sempre per obiettivi e quest'anno sarà ancor più questa l'ottica. Il mio fine è fare il massimo per ritrovare il Lecce dove l'ho lasciato e come l'ho lasciato. L'ho conosciuto da calciatore, perché lo portai dalla Lazio alla Fiorentina a parametro zero, e quindi lo conosco bene come uomo. Presto avremo un confronto diretto guardandoci negli occhi, ora lui sta tirando un po' il fiato. Parleremo del materiale umano da mettergli a disposizione, anche per far felici i tifosi. Creare patrimonio in una società è importante e necessario, specie nel settore giovanile, questa è sempre stata una delle colonne portanti del mio lavoro".