Lecce, così si fa dura. E adesso ci sarà da sfatare il tabù "Via del Mare"

© foto di Federico De Luca

Un Lecce troppo brutto per essere vero. Una squadra che perde male un confronto diretto nella corsa salvezza e che adesso rischia di essere superato dal Brescia, atteso mercoledì al recupero contro il Sassuolo.

Una squadra che già nella partita contro il Genoa aveva evidenziato alcune defaillances: ancora una volta Gabriel è stato protagonista in negativo passando dal gol subito da 40 metri di Pandev a un pallone battezzato fuori e che invece ha portato al gol di Torregrossa. La difesa ancora una volta naufraga con Dell'Orco che spreca la sua chance da titolare per la squalifica di Lucioni. Difficoltà anche per il centrocampo, stritolato oggi dal dinamismo dei bresciani che dalla loro avevano giocatori di maggior classe (Tonali) ed esperienza (Romulo). Davanti Lapadula si è ritrovato troppo solo a combattere e La Mantia si è svegliato tardi, sprecando l'unica occasione a disposizione.

E non è bastato l'ingresso di Falco, come avvenuto invece domenica scorsa. Il trequartista oggi sembra un giocatore imprescindibile per le sue giocate illuminanti. Le sue condizioni non sono ancora al top, come ha confermato a fine gara Liverani.

Prima della fine dell'anno il Lecce giocherà due partite in casa, sulla carta alla portata, contro Bologna e Udinese. Servirà però cambiare mentalità, come ha evidenziato il tecnico. I numeri, al "Via dal Mare" non fanno certo sorridere: i salentini non hanno mai vinto davanti al proprio pubblico. Gli unici rimasti della Serie A.