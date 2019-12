Lecce da A con la delusione Babacar. E un punto che dà coraggio

© foto di Giacomo Morini

È un Lecce sempre più da Serie A quello delle ultime settimane, cresciuto in maniera costante partita dopo partita. La squadra allenata da Fabio Liverani, ieri, è riuscita in un'altra impresa: da 0-2 a 2-2 contro il Genoa, senza però riuscire a sfruttare la doppia superiorità numerica nel finale per provare a staccare di sette punti in classifica il Grifone. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Difficile stabilirlo: la risposta sarebbe la prima vedendo l'andamento della gara e un primo tempo disastroso, zeppo di errori anche piuttosto banali; sarebbe mezzo vuoto il bicchiere, invece, se si guardasse all'opportunità che avrebbe potuto regalare una vittoria. Sia per aumentare il divario dalla zona rossa, sia per cancellare quel maledetto zero nella casella delle vittorie casalinghe che, come ha ammesso anche lo stesso allenatore nel pre e post-partita, sta iniziando a diventare un fastidioso "chiacchiericcio" dal peso rilevante nella testa dei calciatori. È comunque un punto in più in classifica, un altro piccolo passo verso quel traguardo chiamato quaranta punti.

Delusione Babacar. Non può passare inosservata la deludente performance dell'attaccante senegalese, ancora una volta fuori dal gioco e sembrato quasi svogliato e appesantito dalle critiche che gli piovono sulle spalle. Liverani lo ha richiamato più volte dalla panchina intorno alla mezzora di gioco, poi non ha potuto far altro che toglierlo dal campo: al suo posto dentro Falco ed ecco che cambia la partita dei giallorossi. Poi un post su Instagram del numero trenta giallorosso, che fa spallucce ed esalta il punto guadagnato dal Lecce. Quasi a voler dimenticare quei fischi assordanti al momento della sostituzione. Doveva essere l'anno del rilancio, ma fin qui non lo è stato affatto.