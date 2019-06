Lecce, dalla Turchia: per l'attacco si tratta Burak Yilmaz

Arriva dalla Turchia una vera bomba di mercato per quanto riguarda il Lecce neo promosso in Serie A. Secondo quanto riportato dal sito duhuliye.com per l'attacco il club salentino avrebbe avviato i contatti con il Besiktas per Burak Yilmaz. Il centravanti 33enne in stagione ha messo a referto 11 gol e due assist.