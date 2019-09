© foto di Stefano Di Bella

Cristian Dell'Orco, difensore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club salentino: “Sono contento di aver fatto l’esordio dal primo minuto con la maglia del Lecce domenica scorsa, purtroppo, però, non è andata bene. Non dobbiamo fare drammi per questa sconfitta, ma continuare a lavorare. Il Verona ha avuto un approccio aggressivo nel primo tempo, poi nel secondo sono calati ma sono riusciti a trovare il gol. Soprattutto per noi nuovi ci vuole un po' di tempo per mettere in pratica quello che ci chiede il mister e sfrutteremo al massimo queste due settimane proprio in questo senso. A livello personale devo riprendere la condizione in quanto venivo dal ritiro come fuori rosa. Come squadra abbiamo ampi margini di miglioramento, dobbiamo metterci il massimo in ogni allenamento".