© foto di Stefano Di Bella

Cristian Dell'Orco, difensore del Lecce, ha parlato al canale ufficiale del club dopo il pareggio contro l'Inter: "È stata una prova di grande carattere, compattezza e personalità. Dobbiamo prenderne spunto per le prossime partite. Siamo una squadra ostica per tutti e dobbiamo continuare a battagliare così. Siamo stati tutti compatti, stretti e l'Inter ha fatto così fatica. Avevamo preparato la partita molto bene in fase difensiva, sono riuscito a non concedere spazio a Lukaku. Con questa attenzione ci toglieremo soddisfazioni".