© foto di Stefano Di Bella

Cristian Dell'Orco, difensore del Lecce, ha parlato così a Sky Sport prima del calcio d'inizio della partita contro il Brescia: "Per me oggi è un'occasione per mettermi in mostra e guadagnarmi più spazio in futuro visto che finora non ho giocato molto. Come lo è stato settimana scorsa contro il Genoa, anche oggi vale doppio: vincendo puoi tirarti fuori da una situazione di classifica complicata. Dobbiamo fare di tutto per ottenere tre punti".