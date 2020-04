Lecce, Dell'Orco: "Qui sto bene, Liverani ha una gran mentalità. Con Inter ottima gara"

vedi letture

Cristian Dell'Orco, difensore del Lecce, in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club giallorosso ha detto la sua sul momento delicato che sta vivendo il nostro Paese: "Con il resto dei compagni ci sentiamo su Whatsapp, mi sento spesso con Rispoli che è il mio compagno di stanza. Ruolo? Mi trovo meglio come terzino sinistro in una difesa a quattro, mentre con la difesa a tre mi sento a mio agio nella prima linea avanti al portiere. Partita da incorniciare? Quella contro l'Inter, abbiamo fatto un'ottima prestazione. L'episodio che cancellerei è l'espulsione contro il Verona".

Sulla lotta per non retrocedere, l'ex Empoli aggiunge: "Noi possiamo puntare sulla nostra forza, che è la mentalità. Liverani ha tracciato una linea ben precisa. Qui mi trovo molto bene, da piccolo ci venivo spesso in vacanza. Non conoscevo benissimo la città, ma l'ho apprezzata quest'anno".