© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Lecce torna in vantaggio! La squadra pugliese, nonostante sia stata ripresa ad inizio ripresa, ha proseguito nel giocare la sua partita ed ha trovato il gol del nuovo vantaggio, quello dell'1-2, grazie al tap-in ravvicinato del trequartista Marco Mancosu, entrato da pochi minuti in campo, dopo una respinta non perfetta di Sirigu sulla conclusione di Calderoni dalla lunga distanza. Anticipato Bonifazi, e gol dell'1-2 giallorosso!