© foto di Federico De Luca

Giulio Donati, difensore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match con il Parma: "Fisicamente sto bene, i compagni mi hanno aiutato molto a inserirmi e sono felice di essere qui. Noi facciamo più punti in trasferta ma siamo contenti di giocare al Via del Mare, coi tifosi c'è un ottimo rapporto. Sarà una trasferta particolare, contro il Parma cercheremo di mettercela tutta. Abbiamo preparato la gara come sempre, con i nostri pregi e i nostri difetti: cercheremo di fare la partita con le nostre idee".