Lecce, Donati: "Felice per il gruppo. Meritiamo di giocarcela fino alla fine"

vedi letture

Tutta la soddisfazione di Giulio Donati dopo la vittoria contro l'Udinese che tiene vive le speranze salvezza, queste le dichiarazioni al termine del match ai microfoni di Sky Sport del terzino salentino. "Sono felice per il gruppo, ci meritiamo di giocarcela fino in fondo. E' stato un campionato incredibile, avere ancora la speranza viva è un premio da portare a casa domenica. Ci abbiamo creduto fino in fondo, dopo stavamo per suicidarsi ma siamo contenti per la prestazione. Vedremo cosa succede a Genova, noi pensiamo a noi stessi per regalare una gioia alla nostra città".