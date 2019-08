Lecce e il centravanti europeo: Mitroglou in pole, due piste top-secret

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ora tutto sul centravanti. Il Lecce da ieri ha la tanto attesa seconda punta, Diego Farias era il primo obiettivo di questa sessione di mercato ed è stato preso. C'è voluto del tempo, ma alla fine è arrivato. Il direttore sportivo Mauro Meluso ora vuole chiudere il reparto offensivo con un colpo di esperienza, con un calciatore che faccia fare il salto di qualità e che vanti un curriculum di tutto rispetto.

I profili. In vantaggio, vista la difficoltà di arrivare a Burak Yilmaz (per il quale il Lecce ha fatto di tutto...), c'è Kostas Mitroglou: il greco ha dato il via libera al trasferimento alla corte di Liverani, si continua a trattare con il Marsiglia. Ma non sarà un'operazione con chiusura imminente, neppure in settimana: ci vorrà ancora del tempo, si spera di averlo prima dell'esordio in A contro l'Inter. Subito dopo c'è Emmanuel Adebayor, un nome che non infiamma la piazza ma che vanta esperienze con Real Madrid, Tottenham, Arsenal e Monaco: in corso valutazioni, il trentacinquenne togolese piace ma lascia qualche perplessità dal punto di vista caratteriale.

Gli altri. Poi ci sono due piste top-secret, sulle quali sta lavorando Meluso. I nomi non sono ancora usciti, l'impressione è che anche in questo caso il ds giallorosso possa pescare all'estero un bomber "europeo". Distante e non poco, infine, Babacar: al Lecce non sono piaciuti i numerosi tentennamenti del calciatore sull'approdo al "Via del Mare".