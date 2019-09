© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A mercato concluso, i 20 club di Serie A hanno comunicato la lista che comporrà la rosa a disposizione del tecnico per la stagione 2019/2020. Nel corso del campionato sarà poi possibile schierare senza limiti qualsiasi calciatore under 22 (i nati dal 1997 in poi). Di seguito la lista del Lecce.

LECCE 2019-2020 - 22 giocatori + 6 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Filippo Falco, Marco Bleve.

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Mauro Vigorito, Fabio Lucioni, Biagio Meccariello, Luca Rossettini, Davide Riccardi, Cristian Dell'Orco, Marco Calderoni, Andrea Rispoli, Jacopo Petriccione, Andrea Tabanelli, Marco Mancosu, Gianluca Lapadula, Andrea La Mantia.

Altri elementi della rosa: Gabriel, Romario Benzar, Yehven Shakhov, Panagiotis Tachtsidis, Zan Majer, Diego Farias, Giannelli Imbula

Under 22: Gianmarco Chironi, Luka Dumancic, Antonino Gallo, Brayan Vera, Simone Lo Faso, Edgaras Dubickas.