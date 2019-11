© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Filippo Falco ha segnato ieri il suo primo gol in Serie A. Ecco le sue parole dopo la partita contro il Sassuolo ai canali ufficiali del Lecce: "Peccato perché ci tenevamo tantissimo a fare i primi tre punti davanti al nostro pubblico ma le partite durano 95' e oltre e dobbiamo mantenere l'attenzione sempre alta perché al minimo errore ci puniscono. Appena c'è stata la punizione ho preso il pallone per calciare perché mi sentivo di segnare. In allenamento ci ho sempre provato e questo è un gesto tecnico che mi appartiene. Quindi oggi volevo far gol perché la voglia di fare il primo gol in Serie A era tanta ed è andata bene, sono contento. Dedico il gol alla mia famiglia e alla mia ragazza che mi sono sempre stati vicini, oltre che ai miei amici e a me stesso".