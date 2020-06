Lecce, Falco: "Giocare ogni 3 giorni e con 40° sarà una cosa nuova anche per noi"

"Finalmente la ripresa dopo tre mesi difficili, non vediamo l'ora di tornare in campo. Ripartire dal Milan sarà difficile, ci saranno tante insidie ma come in tutte le altre partite. Iniziare col piede giusto ci permette di guadagnare entusiasmo". Parole e pensieri di Filippo Falco, trequartista del Lecce che ha rilasciato una intervista ai canali ufficiali del club giallorosso.

Tu come stai? Dopo il Milan, la Juventus in notturna.

"Io sto bene, ho recuperato dall'infortunio. Giocare ogni tre giorni e con 40 gradi sarà un cosa nuova anche per noi. Speriamo di arrivare al campionato nel migliore dei modi".

Giocherete negli stadi vuoti.

"Non mi è mai capitato e non sarà bello, il calcio è dei tifosi e a noi piace giocare davanti a tanta gente. Ci aspettiamo un altro calcio rispetto a come l'abbiamo lasciato".

Inizierà un altro campionato?

"Si, ripartiamo tutti da zero. E' una cosa nuova e dobbiamo cercare di arrivare nel migliore dei modi alla ripartenza, recuperare per giocare ogni tre giorni sarà diverso".

Saranno favorite le squadre con organico numeroso?

"Si, le grandi squadre sono avvantaggiate. Ma ora si vede la forza del gruppo, abbiamo bisogno di tutti".

Da dove vuole ripartire Falco?

"Dal giocare, perché mi manca il campo e sono stato fermo abbastanza. Poi con qualche gol e qualche assist non sarebbe male..."