© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Filippo Falco, autore del momentaneo gol del 2-1 del Lecce sul Sassuolo, ha parlato a DAZN al termine della gara poi finita 2-2:

"C'è rammarico perché volevamo regalare ai nostri tifosi la prima vittoria in casa. Dobbiamo crescere, in Serie A appena sbagli mezza palla ti fanno gol. Serve attenzione fino all'ultimo minuto. Il gol su punizione? Ci tenevo tantissimo a farlo in campionato dopo ottime prestazioni. Finalmente è arrivato, anche sotto la curva. Sono abituato a calciarle in allenamento e nella mia carriera qualche gol lo ho fatto. Cerco di prendere spunto dai migliori. Vedevo le cassette di Miccoli e vedo quelle di Messi: cerco di imitarlo ma non è facile".

Avete affrontato tutte le big tranne la Lazio, ora arrivano gli scontri da vincere...

"Abbiamo avuto un calendario difficilissimo ma ne siamo usciti abbastanza bene. Ora dobbiamo cercare di fare punti in ogni giornata: vogliamo arrivare a quota 20 alla fine del girone d'andata".