Lecce, Falco: "Merito un 8 in pagella. Che emozione tornare allo stadio"

Filippo Falco, fantasista del Lecce, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ripartendo dal ritorno allo stadio e dalla possibile ripartenza: "Tornando allo stadio lunedì mi sono emozionato come un bambino che per la prima volta mette piede in un campo prestigioso. La priorità però resta la salute e noi, come tutti, speriamo solo di poter presto tornare alla normalità". Poi sul voto da dare al club e alla sua stagione: "Io penso di meritarmi un bell'8 come tutta la società che ha allestito una ottima squadra e a Liverani". Poi parlando dello stesso tecnico che lo ha rilanciato anche in Serie A: "Presto allenerà una big. Oltre a lui ammiro anche De Zerbi, col suo calcio potrei divertirmi".